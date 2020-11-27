Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama: 'Kan değerleri daha iyi durumda'

Teknik Direktör Yılmaz Vural koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış ve entübe edilmişti. Tecrübeli teknik adamın ailesinden açıklama geldi. Acıbadem hastanesi Yoğun bakımda tedavi gören Vural'ın, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural, tedavisini tamamlamış ve negatife dönen testlerinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Aradan geçen 5 ayın ardından tekrar Kovid-19 testi pozitif çıkan 67 yaşındaki teknik adam, bu kez Acıbadem hastanesi yoğun bakıma alındı.

Aileden yapılan açıklama şu şekilde:

"Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz. -Vural Ailesi"

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır."