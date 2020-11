Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural: Durumu iyiye gidiyor, bol bol dua edeceğiz

Tüm Türkiye tarafından çokça sevilen tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Vural'ın eşi Seda Vural, ilk kez konuştu. Yaptığı açıklamada eşinin durumunun iyiye gittiğini belirten Seda Vural, "Bol bol dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural'ın Haziran ayında geçirdiği Kovid-19'dan bahseden Seda Vural, eşinin daha önce hiç Kovid olmadığını C Vitamini bile kullanmadığını belirtti. Vural, o dönemde ilk testi pozitif çıkan Yılmaz Vural'ın hemen ardından yapılan ikinci testinin negatif çıktığını ve tomografisinin tertemiz olduğunu belirterek 2 ay sonra yapılan antikorun da negatif çıktığını söyledi.

Yılmaz Vural kimdir? Nerelidir? Yılmaz Vural kaç yaşında?

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER GÜN RAPOR İSTİYOR"

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ile ilgili tüm Türkiye'nin büyük hassasiyet gösterdiğini belirten Seda Vural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her gün baş hekimi arayarak rapor istediğini belirtti. Vural, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın yardımcısı doktorlar Sayın Burak Bey her gün arıyor. Cumhurbaşkanımız her gün başhekim Çağlar Bey'den rapor istiyor. Onunla ilgili bütün devlet büyüklerimiz, herkes çok çok yakından ilgileniyorlar. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.