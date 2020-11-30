Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanarak tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan Yılmaz Vural'ın tedavisine halen devam ediliyor. Eşi Seda Vural, tecrübeli teknik adam hakkında son bilgileri basınla paylaştı. Seda Vural'ın aktardığı bilgilere göre durumu iyiye giden Yılmaz Vural'ın tedavisine bir süre daha devam edilecek. Seda Vural, Yılmaz Vural'ın daha önce Kovid-19 geçirmesine rağmen o dönem hiç C Vitamini kullanmadığını ve yapılan antikor ve tomografi testlerinin de negatif çıktığını açıkladı. Bunun üzerine gündeme gelen Seda Vural hakkında bilinenleri haberimizde verdik. Peki, Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SEDA VURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

42 yaşında olduğu belirtilen Seda Vural, Yılmaz Vural ile 12 yıl boyunca birliktelik yaşadıktan sonra evlendi. Yılmaz Vural'ın İsmet Vural isminde bir eşinin daha olduğu bilinmesi o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu konu hakkında bir röportajında konuşan Yılmaz Vural, "İki eşim var; biri burada, diğeri Almanya'da. İkisi de iyi insanlar; kıyamadım hiçbirine. İkisini de seviyor, ikisine de gidiyorum. Aralarında kıskançlık da yok. Gayet güzel yaşıyoruz; sorun falan da çıkmıyor!" demişti.

İkilinin ilişkisi 2018 yılında magazin haberlerine konu olmuştu. O dönem yapılan haberlerde, "Yılmaz Vural, yine yaptı yapacağını! Haziran'da 12 yıllık sevgilisi ve 2.5 yaşındaki oğlunun annesi Seda Şahin'le Çeşme'de görüntülenen Vural, bir ay sonra da 32 yıllık resmi eşiyle tatile çıktı. ifadeleri yer alıyordu.

Yılmaz Vural'ın Almanya'da yaşayan resmi eşi İsmet Vural'dan da 32 ve 29 yaşlarında iki oğlu var. Seda Vural'dan ise bir oğlu var. Ayrıca Seda Vural'ın modacılık ile uğraştığı belirtiliyor.