Yılport Samsunspor 0-0 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda galibiyeti hedefleyen iki takım Yılport Samsunspor ve Erzurumspor kozlarını paylaştı. İki takım da yakaladığı fırsatları golle sonuçlandıramayınca karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Samsunspor puanını 12'ye, Erzurumspor da 19'a yükseltti.

YILPORT SAMSUNSPOR 0-0 ERZURUMSPOR MAÇ SONUCU

32. dakikada Orhan pasında sağ çaprazda topla buluşan Novikovas'ın şutu yandan auta çıktı.

35. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasına giren Yasin topa geç hamle yapınca savunma araya girdi.

61. dakikada Kaleci Aykut ile karşı karşıya kalan Novikovas'ın şutu kalecide kaldı.

78. dakikada Yasin Öztekin'in soldan getirdiği topta Erzurumspor defansı topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

84. dakikada kaleyi karşısına alan Gökhan Karadeniz'in şutunu kaleci Szumski 2 hamlede kurtardı.

87. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Diomande'nin şutunu kaleci Szumski ayaklarıyla çeldi.