Yılport Samsunspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Yılport Samsunspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Adanaspor ile 03.01.2021 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yılport Samsunspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yılport Samsunspor Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın Yılport Samsunspor Adanaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Samsun Yeni 19 Mayıs

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 19:00

Yılport Samsunspor Adanaspor Maçının Hakemleri

Bülent Birincioğlu(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Baran Eraslan(2. Yardımcı Hakem), Furkan Aksuoğlu(dördüncü Hakem)

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 10. Vukan Savıcevıc, 8. Oğuz Gürbulak, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 20. Gökhan Alsan, 24. Burak Çalık, 39. Kerem Can Akyüz, 70. Nadir Çiftçi, 48. Erhan Kartal, 89. Erkam Reşmen, 91. Kevın Gnonher Bolı

Yedekler

55. Furkan Köse, 2. Caner Arıcı, 6. Yalçın Kılınç, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 19. Ahmethan Köse, 33. Rahman Buğra Çağıran, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 23. Evren Korkmaz, 52. Canberk Dilaver, 22. Celil Yüksel, 35. Uğurcan Yazğılı, 7. Ömer Çiçek, 21. Atalay Babacan, 19. Adolphe Belem, 24. Ergin Keleş

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 39. Cenk Alptekin, 5. Umut Sözen, 8. Ahmet Bahçıvan, 97. Serhat Tunç, 42. Berkan Fırat, 11. Eren Keleş, 53. Ozan Papaker, 15. Muhammet Ömer Çakı

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 17 10 5 2 25 13 35 12 2 Samsunspor 17 9 6 2 24 16 33 8 3 Altay 17 10 2 5 30 16 32 14 4 İstanbulspor 16 9 4 3 32 19 31 13 5 Tuzlaspor 17 9 3 5 27 24 30 3 6 Adana Demirspor 16 8 4 4 27 16 28 11 7 Ankara Keçiörengücü 17 8 4 5 22 13 28 9 8 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 9 Bursaspor 17 8 3 6 31 27 27 4 10 Bandırmaspor 17 7 3 7 22 19 24 3 11 Ümraniyespor 17 5 5 7 18 26 20 -8 12 Boluspor 16 4 4 8 16 20 16 -4 13 Balıkesirspor 16 4 4 8 16 23 16 -7 14 Menemenspor 16 3 7 6 16 23 16 -7 15 Adanaspor 15 4 3 8 21 22 15 -1 16 Akhisarspor 16 3 4 9 13 24 13 -11 17 Ankaraspor 16 2 3 11 12 29 9 -17 18 Eskişehirspor 16 0 6 10 10 32 6 -22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür