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Yılport Samsunspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Yılport Samsunspor, Adanaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yılport Samsunspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Yılport Samsunspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Adanaspor ile 03.01.2021 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yılport Samsunspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yılport Samsunspor Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Yılport Samsunspor Adanaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Samsun Yeni 19 Mayıs

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 19:00

Yılport Samsunspor Adanaspor Maçının Hakemleri

Bülent Birincioğlu(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Baran Eraslan(2. Yardımcı Hakem), Furkan Aksuoğlu(dördüncü Hakem)

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 10. Vukan Savıcevıc, 8. Oğuz Gürbulak, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 20. Gökhan Alsan, 24. Burak Çalık, 39. Kerem Can Akyüz, 70. Nadir Çiftçi, 48. Erhan Kartal, 89. Erkam Reşmen, 91. Kevın Gnonher Bolı

Yedekler

55. Furkan Köse, 2. Caner Arıcı, 6. Yalçın Kılınç, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 19. Ahmethan Köse, 33. Rahman Buğra Çağıran, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 23. Evren Korkmaz, 52. Canberk Dilaver, 22. Celil Yüksel, 35. Uğurcan Yazğılı, 7. Ömer Çiçek, 21. Atalay Babacan, 19. Adolphe Belem, 24. Ergin Keleş

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 39. Cenk Alptekin, 5. Umut Sözen, 8. Ahmet Bahçıvan, 97. Serhat Tunç, 42. Berkan Fırat, 11. Eren Keleş, 53. Ozan Papaker, 15. Muhammet Ömer Çakı

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor17105225133512
2Samsunspor179622416338
3Altay17102530163214
4İstanbulspor1694332193113
5Tuzlaspor179352724303
6Adana Demirspor1684427162811
7Ankara Keçiörengücü178452213289
8Altınordu178452222280
9Bursaspor178363127274
10Bandırmaspor177372219243
11Ümraniyespor17557182620-8
12Boluspor16448162016-4
13Balıkesirspor16448162316-7
14Menemenspor16376162316-7
15Adanaspor15438212215-1
16Akhisarspor16349132413-11
17Ankaraspor16231112299-17
18Eskişehirspor16061010326-22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FKSamsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020Bursaspor2-1Eskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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