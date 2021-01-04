Yılport Samsunspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Yılport Samsunspor, Adanaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Yılport Samsunspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Adanaspor ile 03.01.2021 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yılport Samsunspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Yılport Samsunspor Adanaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Samsun Yeni 19 Mayıs
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.01.2021 19:00
Yılport Samsunspor Adanaspor Maçının Hakemleri
Bülent Birincioğlu(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Baran Eraslan(2. Yardımcı Hakem), Furkan Aksuoğlu(dördüncü Hakem)
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 10. Vukan Savıcevıc, 8. Oğuz Gürbulak, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 20. Gökhan Alsan, 24. Burak Çalık, 39. Kerem Can Akyüz, 70. Nadir Çiftçi, 48. Erhan Kartal, 89. Erkam Reşmen, 91. Kevın Gnonher Bolı
Yedekler
55. Furkan Köse, 2. Caner Arıcı, 6. Yalçın Kılınç, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 19. Ahmethan Köse, 33. Rahman Buğra Çağıran, 77. Enes İslam İlkin
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 23. Evren Korkmaz, 52. Canberk Dilaver, 22. Celil Yüksel, 35. Uğurcan Yazğılı, 7. Ömer Çiçek, 21. Atalay Babacan, 19. Adolphe Belem, 24. Ergin Keleş
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 39. Cenk Alptekin, 5. Umut Sözen, 8. Ahmet Bahçıvan, 97. Serhat Tunç, 42. Berkan Fırat, 11. Eren Keleş, 53. Ozan Papaker, 15. Muhammet Ömer Çakı
Teknik Sorumlu
Semih Özü
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|17
|10
|5
|2
|25
|13
|35
|12
|2
|Samsunspor
|17
|9
|6
|2
|24
|16
|33
|8
|3
|Altay
|17
|10
|2
|5
|30
|16
|32
|14
|4
|İstanbulspor
|16
|9
|4
|3
|32
|19
|31
|13
|5
|Tuzlaspor
|17
|9
|3
|5
|27
|24
|30
|3
|6
|Adana Demirspor
|16
|8
|4
|4
|27
|16
|28
|11
|7
|Ankara Keçiörengücü
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|28
|9
|8
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|9
|Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|27
|4
|10
|Bandırmaspor
|17
|7
|3
|7
|22
|19
|24
|3
|11
|Ümraniyespor
|17
|5
|5
|7
|18
|26
|20
|-8
|12
|Boluspor
|16
|4
|4
|8
|16
|20
|16
|-4
|13
|Balıkesirspor
|16
|4
|4
|8
|16
|23
|16
|-7
|14
|Menemenspor
|16
|3
|7
|6
|16
|23
|16
|-7
|15
|Adanaspor
|15
|4
|3
|8
|21
|22
|15
|-1
|16
|Akhisarspor
|16
|3
|4
|9
|13
|24
|13
|-11
|17
|Ankaraspor
|16
|2
|3
|11
|12
|29
|9
|-17
|18
|Eskişehirspor
|16
|0
|6
|10
|10
|32
|6
|-22
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|2-1
|Eskişehirspor