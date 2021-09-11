Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Yılport Samsunspor- Ankara Keçiörengücü Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü maçı 12.09.2021 tarihinde saat 20:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Yılport Samsunspor- Ankara Keçiörengücü Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle

Yılport Samsunspor– Ankara Keçiörengücü maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Yayın

Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü Puan Durumu

Ev sahibi Yılport Samsunspor takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 10. sırada kendisine yer buldu Rakip Ankara Keçiörengücü takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 4 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 8. sırada kendisine yer buldu

Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) ÇAĞDAŞ ALTAY düdük çalacak

Yılport Samsunspor-Ankara KeçiörengücüAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Yılport Samsunspor takımı oynadığı 2 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 2 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor Ankara Keçiörengücü takımı oynadığı 3 maç sonrasında 4 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor