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Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

TFF 1.lig’de Yılport Samsunspor takımı ile Ankara Keçiörengücü takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi canlı izlemek ve takip etmek isteyen izleyiciler Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabını arıyor.

Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Yılport Samsunspor- Ankara Keçiörengücü Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü maçı 12.09.2021 tarihinde saat 20:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Yılport Samsunspor- Ankara Keçiörengücü Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle

Yılport Samsunspor– Ankara Keçiörengücü maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Yayın

Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü Puan Durumu

Ev sahibi Yılport Samsunspor takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 10. sırada kendisine yer buldu Rakip Ankara Keçiörengücü takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 4 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 8. sırada kendisine yer buldu

Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) ÇAĞDAŞ ALTAY düdük çalacak

Yılport Samsunspor-Ankara KeçiörengücüAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Yılport Samsunspor takımı oynadığı 2 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 2 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor Ankara Keçiörengücü takımı oynadığı 3 maç sonrasında 4 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor

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