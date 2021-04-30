Yılport Samsunspor- Ankaraspor maçı ne canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Ligin 33.haftasında Yılport Samsunspor, evinde Ankaraspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler Yılport Samsunspor- Ankaraspor maçı ne canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.
TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yılport Samsunspor ile Ankaraspor kozlarını paylaşacak.
YILPORT SAMSUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yılport Samsunspor ile Ankaraspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sport 3 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Şeref Taştan olacak.
YILPORT SAMSUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Yılport Samsunspor ile Ankaraspor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümle yayınla naklen izleyebilirsiniz.
YILPORT SAMSUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI CANLI İZLE