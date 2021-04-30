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Yılport Samsunspor- Ankaraspor maçı ne canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin 33.haftasında Yılport Samsunspor, evinde Ankaraspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler Yılport Samsunspor- Ankaraspor maçı ne canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

Yılport Samsunspor- Ankaraspor maçı ne canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yılport Samsunspor ile Ankaraspor kozlarını paylaşacak.

YILPORT SAMSUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yılport Samsunspor ile Ankaraspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sport 3 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Şeref Taştan olacak.

YILPORT SAMSUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Yılport Samsunspor ile Ankaraspor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümle yayınla naklen izleyebilirsiniz.

YILPORT SAMSUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI CANLI İZLE

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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