Yılport Samsunspor, Ankaraspor'u rahat geçti: 3-1
TFF 1.Ligin 33.haftasında Yılport Samsunspor, evinde konuk ettiği Ankaraspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e direkt olarak yükselme şansını son maça taşıdı.
TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Yılport Samsunspor ile Ankaraspor kozlarını paylaştı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Mehmet Akıncık
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Guido Koçer (Dk. 57 İlyas Kubilay Yavuz), Savicevic (Dk. 72 Gökhan Alsan), Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Coureur), Dja Djedje (Dk. 72 Ferhat Çulcuoğlu), Yasin Öztekin, Mucahit Albayrak, Nadir Çiftçi, Erkam Reşmen (Dk. 84 Erhan Kartal)
Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Umar (Dk. 59 Mehmet Tuğrul Başkan), Mahmut Akan, Erdem Çetinkaya, Mudimu (Dk. 68 Levent Gülen), Barış Zeren, Samed Ali Kaya (Dk.78 Mustafa Batuhan Altıntaş), Bodul (Dk. 78 Olatunbosun), Pedersen
Goller: Dk. 25 Yasin Öztekin, Dk. 65 Veli Çetin, Dk. 74 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor), Dk. 48 Darko Bodul (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Guido Koçer, Dk. 56 Nadir Çiftçi, Dk. 57 Savicevic, Dk. 69 Dja Djedje (Yılport Samsunpor), Dk. 10 Umar, Dk. 90+2 Ali Ülgen (Ankaraspor)