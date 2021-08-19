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Yılport Samsunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yılport Samsunspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Yılport Samsunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Yılport Samsunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Yılport Samsunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

YILPORT SAMSUNSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

20 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maç Samsun'da, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. 

YILPORT SAMSUNSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler.

Yılport Samsunspor - Balıkesirspor maçının hakemi Alper Çetin olacak. Çetin'in yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hamit Basık olacak.

Yılport Samsunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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