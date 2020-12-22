Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 13. hafta maçında Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 21.12.2020 16:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yılport Samsunspor Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın Yılport Samsunspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.12.2020 16:00

Yılport Samsunspor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Ozan Bileyci(dördüncü Hakem)

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 7. Guıdo Koçer, 10. Vukan Savıcevıc, 20. Gökhan Alsan, 24. Burak Çalık, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen, 91. Kevın Gnonher Bolı

Yedekler

55. Furkan Köse, 6. Yalçın Kılınç, 8. Oğuz Gürbulak, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 19. Ahmethan Köse, 33. Rahman Buğra Çağıran, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Gökhan Alsan,29.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Kerem Can Akyüz 81.dk, Sarı Kart Vukan Savıcevıc 72.dk, Sarı Kart Kevın Gnonher Bolı 14.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 82.dk, Gökhan Alsan 65.dk, Nadir Çiftçi 50.dk, Guıdo Koçer 82.dk, Vukan Savıcevıc 82.dk

Oyuna Girenler

Ahmethan Köse 82.dk, Rahman Buğra Çağıran 65.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 50.dk, Enes İslam İlkin 82.dk, İlyas Kubilay Yavuz 82.dk

Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 5. Tugay Kacar, 6. Burak Asan, 7. Melih Okutan, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 33. Muhammed Bayır, 61. Aykut Demir, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 11. Hamza Gür, 13. Oğuzhan Berber, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 35. Alican Özfesli, 48. Mertan Caner Öztürk, 50. Ali Keten, 89. Fatih Özkan

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Melih Okutan 81.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Sazdağı 82.dk, Burak Asan 65.dk, Rydell Romano Poepon 65.dk, Marlon Mateus Da Sılva 84.dk

Oyuna Girenler

Nemanja Mıhajlovıc 82.dk, Alican Özfesli 65.dk, Hamza Gür 65.dk, Mertan Caner Öztürk 84.dk

TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 15 8 5 2 21 13 29 8 2 Ankara Keçiörengücü 15 8 3 4 22 12 27 10 3 Samsunspor 15 7 6 2 20 14 27 6 4 Tuzlaspor 14 8 3 3 23 19 27 4 5 Altınordu 15 8 3 4 21 18 27 3 6 Altay 14 8 2 4 26 13 26 13 7 Adana Demirspor 14 7 4 3 25 13 25 12 8 İstanbulspor 13 6 4 3 22 15 22 7 9 Bursaspor 15 6 3 6 28 26 21 2 10 Bandırmaspor 15 5 3 7 18 18 18 0 11 Ümraniyespor 15 4 5 6 15 22 17 -7 12 Menemenspor 14 3 6 5 16 20 15 -4 13 Balıkesirspor 14 4 3 7 16 22 15 -6 14 Boluspor 14 3 4 7 13 16 13 -3 15 Akhisarspor 14 3 4 7 12 21 13 -9 16 Adanaspor 11 3 3 5 14 15 12 -1 17 Ankaraspor 14 2 3 9 8 22 9 -14 18 Eskişehirspor 15 0 6 9 9 30 6 -21

TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür