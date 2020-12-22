Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 13. hafta maçında Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 13. hafta maçında Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 21.12.2020 16:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Yılport Samsunspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.12.2020 16:00
Yılport Samsunspor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri
Emre Malok(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Ozan Bileyci(dördüncü Hakem)
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 7. Guıdo Koçer, 10. Vukan Savıcevıc, 20. Gökhan Alsan, 24. Burak Çalık, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen, 91. Kevın Gnonher Bolı
Yedekler
55. Furkan Köse, 6. Yalçın Kılınç, 8. Oğuz Gürbulak, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 19. Ahmethan Köse, 33. Rahman Buğra Çağıran, 77. Enes İslam İlkin
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
Gökhan Alsan,29.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Kerem Can Akyüz 81.dk, Sarı Kart Vukan Savıcevıc 72.dk, Sarı Kart Kevın Gnonher Bolı 14.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Çalık 82.dk, Gökhan Alsan 65.dk, Nadir Çiftçi 50.dk, Guıdo Koçer 82.dk, Vukan Savıcevıc 82.dk
Oyuna Girenler
Ahmethan Köse 82.dk, Rahman Buğra Çağıran 65.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 50.dk, Enes İslam İlkin 82.dk, İlyas Kubilay Yavuz 82.dk
Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 5. Tugay Kacar, 6. Burak Asan, 7. Melih Okutan, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 33. Muhammed Bayır, 61. Aykut Demir, 86. Burak Bekaroğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 11. Hamza Gür, 13. Oğuzhan Berber, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 35. Alican Özfesli, 48. Mertan Caner Öztürk, 50. Ali Keten, 89. Fatih Özkan
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Melih Okutan 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Sazdağı 82.dk, Burak Asan 65.dk, Rydell Romano Poepon 65.dk, Marlon Mateus Da Sılva 84.dk
Oyuna Girenler
Nemanja Mıhajlovıc 82.dk, Alican Özfesli 65.dk, Hamza Gür 65.dk, Mertan Caner Öztürk 84.dk
TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|15
|8
|5
|2
|21
|13
|29
|8
|2
|Ankara Keçiörengücü
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|27
|10
|3
|Samsunspor
|15
|7
|6
|2
|20
|14
|27
|6
|4
|Tuzlaspor
|14
|8
|3
|3
|23
|19
|27
|4
|5
|Altınordu
|15
|8
|3
|4
|21
|18
|27
|3
|6
|Altay
|14
|8
|2
|4
|26
|13
|26
|13
|7
|Adana Demirspor
|14
|7
|4
|3
|25
|13
|25
|12
|8
|İstanbulspor
|13
|6
|4
|3
|22
|15
|22
|7
|9
|Bursaspor
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|21
|2
|10
|Bandırmaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|18
|0
|11
|Ümraniyespor
|15
|4
|5
|6
|15
|22
|17
|-7
|12
|Menemenspor
|14
|3
|6
|5
|16
|20
|15
|-4
|13
|Balıkesirspor
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|15
|-6
|14
|Boluspor
|14
|3
|4
|7
|13
|16
|13
|-3
|15
|Akhisarspor
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|13
|-9
|16
|Adanaspor
|11
|3
|3
|5
|14
|15
|12
|-1
|17
|Ankaraspor
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|9
|-14
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür
|07.01.2020
|İstanbulspor
|Balıkesirspor
|11.01.2020
|Akhisarspor
|Adanaspor
|08.12.2020
|Samsunspor
|1-1
|Menemenspor
|08.12.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|08.12.2020
|Bandırmaspor
|1-2
|Bursaspor
|09.12.2020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Giresunspor
|09.12.2020
|Altay
|3-0
|Osmanlıspor FK
|09.12.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Altınordu
|10.12.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Boluspor