Yılport Samsunspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-1

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Hasan Avcı (xxx), Fatih Söyler (xxx), Egemen Savran (xxx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın (xx), Erhan Kartal (xx), Nuri (xxx), Cenk (xx), Canberk (xx), Okan (xx) (Dk. 76 Savaş xx), Oğuz (xx), Erhan Şentürk (xxx), Kubilay (xxx), Samet (xx) (Dk. 46 Bahattin xx), Abdulkadir (xx) (Dk. 67 Enes İslam xx)

BODRUM BELEDİYE BODRUMSPOR: Kaya (x), Özgür İleri (x), Emre (x) (Dk. 88 Mustafa Sevgi), Harun (xx), Orhan Aktaş (x), İzzet (xx) (Dk. 90 Erkan), Ozan (x) (Dk. 68 Şaban Yılmaz x), Özgür Yılmaz (x), Orhan Şam (x), Cem (x), Göksu (xx)

GOLLER: Dk. 50 Nuri, Dk. 58 İlyas Kubilay Yavuz, Dk. 74 Erhan Şentürk (Yılport Samsunspor) - Dk. 72 Cem (Bodrum Belediye Bodrumspor)

SARI KARTLAR: İzzet, Ozan, Harun, Orhan Aktaş (Bodrum Belediye Bodrumspor) - Okan, Canberk (Yılport Samsunspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 25'inci haftasında Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Bodrum Belediye Bodrumspor'u 3-1 yendi. Maç öncesi Yılport Samsunspor Başkanvekili Tahsin Raci Kosif, maçta görevli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları Derya Savaş ve Işık Kaya, saha komiseri Destegül Değer ve özel güvenlik görevlisi Özlem Ulusoy Göngör'e çiçek verdi. Maç öncesi her iki takım da geçtiğimiz gün Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için saygı duruşunda bulundular. Bazı Yılport Samsunsporlu taraftarlarda Ankaragücü atkısı açtı.

14'üncü dakikada Orhan Aktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Özgür İleri'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

23'üncü dakikada Canberk'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Erhan Şentürk'ün kafasında top az farkla yandan auta çıktı.

32'nci dakikada Ozan'ın kullandığı penaltı vuruşunda top üstten auta çıktı.

39'uncu dakikada Oğuz'un köşe vuruşunda topa iyi yükselen Abdulkadir'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

50'nci dakikada Kubilay'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Nuri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

58'inci dakikada Okan'ın pasıyla buluşan İlyas Kubilay Yavuz, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-0.

70'inci dakikada Canberk'in pasıyla orta sahada buluşan İlyas Kubilay'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut direkten geri döndü.

72'nci dakikada ani gelişen Bodrum Belediyesi Bodrumspor atağında topla buluşan Cem'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

74'üncü dakikada Enes İslam'ın pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Erhan Şentürk'ün volesinde top ağlarla buluştu: 3-1.

90+3'üncü dakikada Erkan'ın eline çarpan topu hakem Hasan Avcı penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bahattin'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

Yılport Samsunspor, kendi sahasında rakibini 3-1 yendi.

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DHA