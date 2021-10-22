Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda galibiyeti hedefleyen iki takım Yılport Samsunspor ve Erzurumspor kozlarını paylaşıyor.

YILPORT SAMSUNSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yılport Samsunspor - Erzurumspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Yılport Samsunspor - Erzurumspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Caner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Emrah Ünal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Yalçın Taşkınfurat görev alacak.

Yılport Samsunspor - Erzurumspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki