SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig'in 21. haftasında oynanan Yılport Samsunspor – Eyüpspor maçının ardından iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u İlyas Kubilay Yavuz'un attığı tek golle yendi. Karşılaşma sonrasında maç sonu basın toplantısına katılan her iki takımın teknik direktörü de karşılaşmayı değerlendirdiler.

İsmet Taşdemir: "Hiçbir oyuncum ne hamle oyuncusu ne de bu takımın ilk 11 oyuncusu"

İyi bir futbol oynadıklarını ifade eden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu günkü maçta en çok sevindiğim konu, takımımızın canla başla mücadele etmesidir. Çok azimliydik. Bunu takım oyunuyla beraber biraz daha arttırdığımızda daha iyi işler yapacağız. Hiçbir oyuncum tamamıyla hamle oyuncusu ya da 11 oyuncusu değil, birazcık daha bütüne bakmaya çalışıyorum. Çeşitli değerlendirmelerimiz oluyor. İlyas Kubilay oyuna sonradan girdi katkı sağladı. Hiçbir oyuncum ne hamle oyuncusu ne de bu takımın ilk 11 oyuncusu, kendimizce uygun gördüğümüz, maç ve idman performanslarını değerlendirip, ona göre bir 11 sahaya sürüyoruz. Galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

Ekrem Al: "Çilekeş bir takımız, antrenman sahamız bile yok"

Zor şartlar altında mücadele ettiklerinin altını çizen Eyüpspor Teknik Direktörü Ekrem Al, "İyi mücadele ettik ama mağlup olduk. Samsunspor'u tebrik ediyorum. İnşallah bu hızla yollarına devam ederler. Bizim de kendi mütevazı şeklimizle zaten amacımız belli. Eyüpspor'un çilekeş bir yapısı var. Bu çilekeş yapının içerisinde antrenman sahası bile olmayan Eyüpspor'un yapabileceği bu kadardı. Yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA