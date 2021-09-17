TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda Yılport Samsunspor ile Gençlerbirliği takımları karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

YILPORT SAMSUNSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçı 19 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

YILPORT SAMSUNSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor'u izlemek için Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.