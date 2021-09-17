TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda Yılport Samsunspor ile Gençlerbirliği takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

YILPORT SAMSUNSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçı 19 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

YILPORT SAMSUNSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

Müsabakayı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Enes Kanpara görev alacak.