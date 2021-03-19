Yılport Samsunspor- Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de kritik haftalara girilirken heyecan da git gide artıyor. Bu kapsamda Samsunspor evinde lig lideri Giresunspor'u konuk edecek.

SAMSUNSPOR- GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Giresunspor arasında oynanacak olan maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 20 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1'den şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Özcan Sultanoğlu yapacak.