TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arıyor. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile Manisa FK kozlarını paylaşacağı maçı izlemek isteyenler için Yılport Samsunspor - Manisa FK maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

YILPORT SAMSUNSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yılport Samsunspor - Manisa FK maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor.

Yılport Samsunspor - Manisa FK maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının hakemi Yiğit Arslan olacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev alıyor.

YILPORT SAMSUNSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

YILPORT SAMSUNSPOR - MANİSA FK MAÇI İLK 11'LERİ

Yılport Samsunspor: Nurullah,Yunus Emre, Alaaddin, Osman, Soner, Melih,, A.Tomane, I.Diomande, Yasin, Hasan, E.Bah.

Manisa FK: Birkan, L.Landre, Mehmet, Ahmet, Erhan, Sertaç, Nizamettin, N.Kouter, Okan, Hakan, D.Orgill.