TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Yılport Samsunspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

YILPORT SAMSUNSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılport Samsunspor - Manisa FK maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

YILPORT SAMSUNSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yılport Samsunspor - Manisa FK maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

YILPORT SAMSUNSPOR - MANİSA FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının hakemi Yiğit Arslan olacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev alacak.