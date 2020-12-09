Yılport Samsunspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Yılport Samsunspor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 1. hafta maçında Yılport Samsunspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 1. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Menemen Spor ile 08.12.2020 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yılport Samsunspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Yılport Samsunspor Menemen Spor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.12.2020 19:00
Yılport Samsunspor Menemen Spor Maçının Hakemleri
Mert Güzenge(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Burak Cansız(2. Yardımcı Hakem), Selim Özen(dördüncü Hakem)
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 7. Guıdo Koçer, 10. Vukan Savıcevıc, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 24. Burak Çalık, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen
Yedekler
55. Furkan Köse, 8. Oğuz Gürbulak, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 11. Ange Freddy Plumaın, 19. Ahmethan Köse, 22. Yunus Emre Çift, 23. Muhsin Yıldırım, 26. Ertekin Kurumehmetoğlu, 33. Rahman Buğra Çağıran, 77. Enes İslam İlkin
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
Nadir Çiftçi,13.dk (f), Guy Serge Cedrıc Yameogo,6.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Kerem Can Akyüz 90+1.dk, Sarı Kart Nadir Çiftçi 22.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Çalık 78.dk, Ferhat Çulcuoğlu 78.dk, İlyas Kubilay Yavuz 71.dk, Vukan Savıcevıc 66.dk, Guy Serge Cedrıc Yameogo 66.dk
Oyuna Girenler
Ahmethan Köse 78.dk, Rahman Buğra Çağıran 78.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 71.dk, Oğuz Gürbulak 66.dk, Muhsin Yıldırım 66.dk
Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 21. Ömer Şahbaş, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 18. Emir Erçevik, 20. Vedat Erçin, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz, 66. Davıd Domgjonas
Teknik Sorumlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Ömer Şahbaş 53.dk, Sarı Kart Ibrahım Alhassan Adamu 41.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Batuhan Adıgüzel 84.dk, Anane Tıdjanı 87.dk, Mohammed Kesselly Kamara 90+5.dk
Oyuna Girenler
Yusuf Talum 84.dk, Mehmet Aytemiz 87.dk, Davıd Domgjonas 90+5.dk
TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|12
|7
|3
|2
|20
|9
|24
|11
|2
|Tuzlaspor
|12
|7
|3
|2
|21
|16
|24
|5
|3
|Altınordu
|12
|7
|2
|3
|17
|13
|23
|4
|4
|Adana Demirspor
|11
|6
|3
|2
|21
|9
|21
|12
|5
|Samsunspor
|12
|5
|6
|1
|16
|10
|21
|6
|6
|Giresunspor
|12
|5
|5
|2
|16
|13
|20
|3
|7
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|8
|Altay
|11
|5
|2
|4
|17
|11
|17
|6
|9
|Bursaspor
|13
|5
|2
|6
|22
|23
|17
|-1
|10
|Menemenspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|11
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|12
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|13
|Akhisarspor
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|13
|-7
|14
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|15
|Bandırmaspor
|13
|3
|3
|7
|15
|17
|12
|-2
|16
|Boluspor
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|10
|-3
|17
|Ankaraspor
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|8
|-10
|18
|Eskişehirspor
|13
|0
|4
|9
|5
|26
|4
|-21
TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür
|11.09.2020
|Menemenspor
|0-2
|Altınordu
|12.09.2020
|Boluspor
|0-1
|Ankara Keçiörengücü
|12.09.2020
|Ümraniyespor
|2-1
|Bandırmaspor
|12.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Eskişehirspor
|12.09.2020
|Ankaraspor
|1-0
|Eskişehirspor
|13.09.2020
|Altay
|0-0
|Samsunspor
|13.09.2020
|Bursaspor
|1-3
|Adana Demirspor
|13.09.2020
|Adanaspor
|1-0
|İstanbulspor
|14.09.2020
|Balıkesirspor
|3-1
|Giresunspor
|14.09.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Tuzlaspor