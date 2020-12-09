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Yılport Samsunspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Yılport Samsunspor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yılport Samsunspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Yılport Samsunspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 1. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Menemen Spor ile 08.12.2020 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yılport Samsunspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yılport Samsunspor Menemen Spor Maçının Özeti için Tıklayın

Yılport Samsunspor Menemen Spor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.12.2020 19:00

Yılport Samsunspor Menemen Spor Maçının Hakemleri

Mert Güzenge(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Burak Cansız(2. Yardımcı Hakem), Selim Özen(dördüncü Hakem)

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 7. Guıdo Koçer, 10. Vukan Savıcevıc, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 24. Burak Çalık, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen

Yedekler

55. Furkan Köse, 8. Oğuz Gürbulak, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 11. Ange Freddy Plumaın, 19. Ahmethan Köse, 22. Yunus Emre Çift, 23. Muhsin Yıldırım, 26. Ertekin Kurumehmetoğlu, 33. Rahman Buğra Çağıran, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Nadir Çiftçi,13.dk (f), Guy Serge Cedrıc Yameogo,6.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Kerem Can Akyüz 90+1.dk, Sarı Kart Nadir Çiftçi 22.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 78.dk, Ferhat Çulcuoğlu 78.dk, İlyas Kubilay Yavuz 71.dk, Vukan Savıcevıc 66.dk, Guy Serge Cedrıc Yameogo 66.dk

Oyuna Girenler

Ahmethan Köse 78.dk, Rahman Buğra Çağıran 78.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 71.dk, Oğuz Gürbulak 66.dk, Muhsin Yıldırım 66.dk

MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 21. Ömer Şahbaş, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 18. Emir Erçevik, 20. Vedat Erçin, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz, 66. Davıd Domgjonas

Teknik Sorumlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ömer Şahbaş 53.dk, Sarı Kart Ibrahım Alhassan Adamu 41.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Batuhan Adıgüzel 84.dk, Anane Tıdjanı 87.dk, Mohammed Kesselly Kamara 90+5.dk

Oyuna Girenler

Yusuf Talum 84.dk, Mehmet Aytemiz 87.dk, Davıd Domgjonas 90+5.dk

TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü127322092411
2Tuzlaspor127322116245
3Altınordu127231713234
4Adana Demirspor116322192112
5Samsunspor125611610216
6Giresunspor125521613203
7İstanbulspor115331711186
8Altay115241711176
9Bursaspor13526222317-1
10Menemenspor12354131614-3
11Balıkesirspor11425121514-3
12Ümraniyespor12345142013-6
13Akhisarspor1234591613-7
14Adanaspor93331310123
15Bandırmaspor13337151712-2
16Boluspor11245111410-3
17Ankaraspor112277178-10
18Eskişehirspor130495264-21

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür

11.09.2020Menemenspor0-2Altınordu
12.09.2020Boluspor0-1Ankara Keçiörengücü
12.09.2020Ümraniyespor2-1Bandırmaspor
12.09.2020Osmanlıspor FKEskişehirspor
12.09.2020Ankaraspor1-0Eskişehirspor
13.09.2020Altay0-0Samsunspor
13.09.2020Bursaspor1-3Adana Demirspor
13.09.2020Adanaspor1-0İstanbulspor
14.09.2020Balıkesirspor3-1Giresunspor
14.09.2020Akhisarspor0-0Tuzlaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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