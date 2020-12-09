Yılport Samsunspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Yılport Samsunspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 1. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Menemen Spor ile 08.12.2020 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yılport Samsunspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yılport Samsunspor Menemen Spor Maçının Özeti için Tıklayın Yılport Samsunspor Menemen Spor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.12.2020 19:00

Yılport Samsunspor Menemen Spor Maçının Hakemleri

Mert Güzenge(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Burak Cansız(2. Yardımcı Hakem), Selim Özen(dördüncü Hakem)

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 7. Guıdo Koçer, 10. Vukan Savıcevıc, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 24. Burak Çalık, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen

Yedekler

55. Furkan Köse, 8. Oğuz Gürbulak, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 11. Ange Freddy Plumaın, 19. Ahmethan Köse, 22. Yunus Emre Çift, 23. Muhsin Yıldırım, 26. Ertekin Kurumehmetoğlu, 33. Rahman Buğra Çağıran, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Nadir Çiftçi,13.dk (f), Guy Serge Cedrıc Yameogo,6.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Kerem Can Akyüz 90+1.dk, Sarı Kart Nadir Çiftçi 22.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 78.dk, Ferhat Çulcuoğlu 78.dk, İlyas Kubilay Yavuz 71.dk, Vukan Savıcevıc 66.dk, Guy Serge Cedrıc Yameogo 66.dk

Oyuna Girenler

Ahmethan Köse 78.dk, Rahman Buğra Çağıran 78.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 71.dk, Oğuz Gürbulak 66.dk, Muhsin Yıldırım 66.dk

Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 21. Ömer Şahbaş, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 18. Emir Erçevik, 20. Vedat Erçin, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz, 66. Davıd Domgjonas

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ömer Şahbaş 53.dk, Sarı Kart Ibrahım Alhassan Adamu 41.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Batuhan Adıgüzel 84.dk, Anane Tıdjanı 87.dk, Mohammed Kesselly Kamara 90+5.dk

Oyuna Girenler

Yusuf Talum 84.dk, Mehmet Aytemiz 87.dk, Davıd Domgjonas 90+5.dk

TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 12 7 3 2 20 9 24 11 2 Tuzlaspor 12 7 3 2 21 16 24 5 3 Altınordu 12 7 2 3 17 13 23 4 4 Adana Demirspor 11 6 3 2 21 9 21 12 5 Samsunspor 12 5 6 1 16 10 21 6 6 Giresunspor 12 5 5 2 16 13 20 3 7 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 8 Altay 11 5 2 4 17 11 17 6 9 Bursaspor 13 5 2 6 22 23 17 -1 10 Menemenspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 11 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 12 Ümraniyespor 12 3 4 5 14 20 13 -6 13 Akhisarspor 12 3 4 5 9 16 13 -7 14 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 15 Bandırmaspor 13 3 3 7 15 17 12 -2 16 Boluspor 11 2 4 5 11 14 10 -3 17 Ankaraspor 11 2 2 7 7 17 8 -10 18 Eskişehirspor 13 0 4 9 5 26 4 -21

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür