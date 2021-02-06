Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 05.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu? Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yılport Samsunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın Yılport Samsunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

05.02.2021 19:00

Yılport Samsunspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Davut Dakul Çelik(dördüncü Hakem)

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 24. Burak Çalık, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 39. Kerem Can Akyüz, 2. Caner Arıcı, 94. Mathıas Coureur, 91. Kevın Gnonher Bolı

Yedekler

40. Ahmet Altın, 89. Erkam Reşmen, 4. Veli Çetin, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 22. Yunus Emre Çift, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 15. Jugurtha Hamroun, 99. Ali Kılıç

Teknik Sorumlu

Goller

Burak Çalık,6.dk (f), İlyas Kubilay Yavuz,75.dk (f), Mathıas Coureur,90+4.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Caner Arıcı 66.dk, Sarı Kart Yasin Öztekin 83.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 69.dk, Gökhan Karadeniz 69.dk, Caner Arıcı 79.dk, Yasin Öztekin 87.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 87.dk

Oyuna Girenler

Jugurtha Hamroun 69.dk, İlyas Kubilay Yavuz 69.dk, Erkam Reşmen 79.dk, Ferhat Çulcuoğlu 87.dk, Guıdo Koçer 87.dk

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 21. Ruben Rayos Serna, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 90. Lacına Traore, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney

Yedekler

91. Zülküf Özer, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 6. Feyyaz Belen, 71. Aygün Özışıkyıldız, 27. Mehmet Yiğit, 89. Andreı Gabrıel Torje, 88. Taha Yalçıner, 10. Mıckael Franck Pote

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

Orhan Ovacıklı,11.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart İshak Çakmak 29.dk, Sarı Kart Taha Yalçıner 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

İshak Çakmak 67.dk, Doğan Can Davas 46.dk, Abdurrahim Dursun 86.dk, Lacına Traore 46.dk, Ruben Rayos Serna 57.dk

Oyuna Girenler

Erkan Taşkıran 67.dk, Andreı Gabrıel Torje 46.dk, Feyyaz Belen 86.dk, Mıckael Franck Pote 46.dk, Taha Yalçıner 57.dk

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 19 12 4 3 41 20 40 21 3 Samsunspor 20 11 7 2 30 19 40 11 4 Adana Demirspor 19 10 4 5 33 19 34 14 5 Tuzlaspor 19 10 3 6 29 27 33 2 6 Altay 19 10 2 7 31 20 32 11 7 Ankara Keçiörengücü 19 9 4 6 24 14 31 10 8 Altınordu 19 9 4 6 26 27 31 -1 9 Bursaspor 19 9 3 7 34 30 30 4 10 Bandırmaspor 20 8 3 9 24 23 27 1 11 Adanaspor 19 7 3 9 29 25 24 4 12 Ümraniyespor 19 5 6 8 20 29 21 -9 13 Boluspor 19 5 4 10 19 24 19 -5 14 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 15 Menemenspor 19 4 7 8 20 32 19 -12 16 Balıkesirspor 19 4 4 11 16 31 16 -15 17 Ankaraspor 19 3 4 12 13 31 13 -18 18 Eskişehirspor 19 0 7 12 12 39 7 -27

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür