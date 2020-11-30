Yılport Samsunspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Yılport Samsunspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 10. hafta maçında Yılport Samsunspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor ile 29.11.2020 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yılport Samsunspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Yılport Samsunspor Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ümit Öztürk(hakem), Kamil Çetin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem), Tolga Sancak(dördüncü Hakem)
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 48. Erhan Kartal, 6. Yalçın Kılınç, 89. Erkam Reşmen, 39. Kerem Can Akyüz, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 10. Vukan Savıcevıc, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 7. Guıdo Koçer, 70. Nadir Çiftçi, 24. Burak Çalık
Yedekler
55. Furkan Köse, 5. Ercan Yazıcı, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 11. Ange Freddy Plumaın, 33. Rahman Buğra Çağıran, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 8. Oğuz Gürbulak, 77. Enes İslam İlkin
Teknik Sorumlu
Goller
Guıdo Koçer,15.dk (h), Yalçın Kılınç,59.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Yalçın Kılınç 69.dk, Sarı Kart Erhan Kartal 44.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Çalık 68.dk, Ferhat Çulcuoğlu 81.dk, İlyas Kubilay Yavuz 64.dk, Nadir Çiftçi 81.dk, Vukan Savıcevıc 68.dk
Oyuna Girenler
Edwın Oppong Anane-gyasi 68.dk, Ercan Yazıcı 81.dk, Rahman Buğra Çağıran 64.dk, Oğuz Gürbulak 81.dk, Ange Freddy Plumaın 68.dk
Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 8. Gökcan Kaya, 15. Aldın Cajıc, 19. Arif Morkaya, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 35. Yasin Güreler, 77. Samet Asatekin, 81. Tarık Tekdal
Yedekler
23. Philipp Alexander Angeler, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 26. Mahmut Bulut, 87. Ferhat Öztorun, 99. Özgür Can Özcan
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Özgür Can Özcan 63.dk, Sarı Kart Arif Morkaya 20.dk, Sarı Kart Tarık Tekdal 43.dk
Oyundan Çıkanlar
Arif Morkaya 62.dk, Samet Asatekin 57.dk, Matej Pucko 62.dk
Oyuna Girenler
Vedat Bora 62.dk, Ahmet Yazar 57.dk, Özgür Can Özcan 62.dk
TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|4
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|5
|İstanbulspor
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|6
|Tuzlaspor
|10
|5
|3
|2
|17
|16
|18
|1
|7
|Altay
|9
|5
|1
|3
|16
|9
|16
|7
|8
|Giresunspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|9
|Bursaspor
|11
|4
|2
|5
|19
|19
|14
|0
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|12
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|13
|Bandırmaspor
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|11
|-1
|14
|Ümraniyespor
|11
|2
|4
|5
|11
|19
|10
|-8
|15
|Menemenspor
|9
|2
|3
|4
|9
|13
|9
|-4
|16
|Ankaraspor
|10
|2
|2
|6
|6
|15
|8
|-9
|17
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|18
|Eskişehirspor
|11
|0
|4
|7
|5
|22
|4
|-17
TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür
|21.11.2020
|Altınordu
|1-0
|İstanbulspor
|21.11.2020
|Giresunspor
|0-0
|Samsunspor
|21.11.2020
|Boluspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|21.11.2020
|Bursaspor
|1-0
|Adanaspor
|22.11.2020
|Tuzlaspor
|0-6
|Bandırmaspor
|22.11.2020
|Adana Demirspor
|4-1
|Eskişehirspor
|22.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|6-0
|Akhisarspor
|23.11.2020
|Menemenspor
|1-2
|Altay
|23.11.2020
|Balıkesirspor
|1-1
|Ümraniyespor