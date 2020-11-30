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Yılport Samsunspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Yılport Samsunspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yılport Samsunspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Yılport Samsunspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor ile 29.11.2020 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yılport Samsunspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yılport Samsunspor Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ümit Öztürk(hakem), Kamil Çetin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem), Tolga Sancak(dördüncü Hakem)

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 48. Erhan Kartal, 6. Yalçın Kılınç, 89. Erkam Reşmen, 39. Kerem Can Akyüz, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 10. Vukan Savıcevıc, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 7. Guıdo Koçer, 70. Nadir Çiftçi, 24. Burak Çalık

Yedekler

55. Furkan Köse, 5. Ercan Yazıcı, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 11. Ange Freddy Plumaın, 33. Rahman Buğra Çağıran, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 8. Oğuz Gürbulak, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Goller

Guıdo Koçer,15.dk (h), Yalçın Kılınç,59.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Yalçın Kılınç 69.dk, Sarı Kart Erhan Kartal 44.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 68.dk, Ferhat Çulcuoğlu 81.dk, İlyas Kubilay Yavuz 64.dk, Nadir Çiftçi 81.dk, Vukan Savıcevıc 68.dk

Oyuna Girenler

Edwın Oppong Anane-gyasi 68.dk, Ercan Yazıcı 81.dk, Rahman Buğra Çağıran 64.dk, Oğuz Gürbulak 81.dk, Ange Freddy Plumaın 68.dk

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 8. Gökcan Kaya, 15. Aldın Cajıc, 19. Arif Morkaya, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 35. Yasin Güreler, 77. Samet Asatekin, 81. Tarık Tekdal

Yedekler

23. Philipp Alexander Angeler, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 26. Mahmut Bulut, 87. Ferhat Öztorun, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Özgür Can Özcan 63.dk, Sarı Kart Arif Morkaya 20.dk, Sarı Kart Tarık Tekdal 43.dk

Oyundan Çıkanlar

Arif Morkaya 62.dk, Samet Asatekin 57.dk, Matej Pucko 62.dk

Oyuna Girenler

Vedat Bora 62.dk, Ahmet Yazar 57.dk, Özgür Can Özcan 62.dk

TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu117221711236
2Ankara Keçiörengücü11632189219
3Samsunspor11551159206
4Adana Demirspor105321991810
5İstanbulspor10532179188
6Tuzlaspor105321716181
7Altay9513169167
8Giresunspor104421312161
9Bursaspor114251919140
10Balıkesirspor11425121514-3
11Akhisarspor1134491413-5
12Adanaspor93331310123
13Bandırmaspor11326131411-1
14Ümraniyespor11245111910-8
15Menemenspor92349139-4
16Ankaraspor102266158-9
17Boluspor1014510147-4
18Eskişehirspor110475224-17

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür

21.11.2020Altınordu1-0İstanbulspor
21.11.2020Giresunspor0-0Samsunspor
21.11.2020Boluspor2-0Osmanlıspor FK
21.11.2020Bursaspor1-0Adanaspor
22.11.2020Tuzlaspor0-6Bandırmaspor
22.11.2020Adana Demirspor4-1Eskişehirspor
22.11.2020Ankara Keçiörengücü6-0Akhisarspor
23.11.2020Menemenspor1-2Altay
23.11.2020Balıkesirspor1-1Ümraniyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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