Yılport Samsunspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Yılport Samsunspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor ile 29.11.2020 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yılport Samsunspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Yılport Samsunspor Tuzlaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ümit Öztürk(hakem), Kamil Çetin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem), Tolga Sancak(dördüncü Hakem)

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 48. Erhan Kartal, 6. Yalçın Kılınç, 89. Erkam Reşmen, 39. Kerem Can Akyüz, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 10. Vukan Savıcevıc, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 7. Guıdo Koçer, 70. Nadir Çiftçi, 24. Burak Çalık

Yedekler

55. Furkan Köse, 5. Ercan Yazıcı, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 11. Ange Freddy Plumaın, 33. Rahman Buğra Çağıran, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 8. Oğuz Gürbulak, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Goller

Guıdo Koçer,15.dk (h), Yalçın Kılınç,59.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Yalçın Kılınç 69.dk, Sarı Kart Erhan Kartal 44.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 68.dk, Ferhat Çulcuoğlu 81.dk, İlyas Kubilay Yavuz 64.dk, Nadir Çiftçi 81.dk, Vukan Savıcevıc 68.dk

Oyuna Girenler

Edwın Oppong Anane-gyasi 68.dk, Ercan Yazıcı 81.dk, Rahman Buğra Çağıran 64.dk, Oğuz Gürbulak 81.dk, Ange Freddy Plumaın 68.dk

Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 8. Gökcan Kaya, 15. Aldın Cajıc, 19. Arif Morkaya, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 35. Yasin Güreler, 77. Samet Asatekin, 81. Tarık Tekdal

Yedekler

23. Philipp Alexander Angeler, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 26. Mahmut Bulut, 87. Ferhat Öztorun, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Özgür Can Özcan 63.dk, Sarı Kart Arif Morkaya 20.dk, Sarı Kart Tarık Tekdal 43.dk

Oyundan Çıkanlar

Arif Morkaya 62.dk, Samet Asatekin 57.dk, Matej Pucko 62.dk

Oyuna Girenler

Vedat Bora 62.dk, Ahmet Yazar 57.dk, Özgür Can Özcan 62.dk

TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 6 2 Ankara Keçiörengücü 11 6 3 2 18 9 21 9 3 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 4 Adana Demirspor 10 5 3 2 19 9 18 10 5 İstanbulspor 10 5 3 2 17 9 18 8 6 Tuzlaspor 10 5 3 2 17 16 18 1 7 Altay 9 5 1 3 16 9 16 7 8 Giresunspor 10 4 4 2 13 12 16 1 9 Bursaspor 11 4 2 5 19 19 14 0 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5 12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 13 Bandırmaspor 11 3 2 6 13 14 11 -1 14 Ümraniyespor 11 2 4 5 11 19 10 -8 15 Menemenspor 9 2 3 4 9 13 9 -4 16 Ankaraspor 10 2 2 6 6 15 8 -9 17 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 18 Eskişehirspor 11 0 4 7 5 22 4 -17

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür