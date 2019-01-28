Yılport Samsunspor’da Taner Taşkın dönemi sona erdi

Teknik Direktörü Taner Taşkın, Başkan İsmail Uyanık ile görüşmelerinin ardından karşılıklı olarak anlaşarak vedalaştıklarını söyledi.

Sezon başında takımın başına getirilen Taner Taşkın yapılan transfere rağmen istenilen futbol ve sonuçların gelmemesin ardından kamuoyu ve taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. 2. devrenin ilk maçında Amed Sportif'e 3-2 yenilen Samsunspor, kendi sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 yendiği karşılaşmada da taraftarlarını memnun edememişti. Kırmızı-beyazlı taraftarlar kazanılan maçın son dakikalarında ve maçtan sonra Taner Taşkın'ı istifaya davet etmişti. Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada teknik direktör Taner Taşkın ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Taner Taşkın'ın ağzından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Samsunspor taraftarları; bugün Gümüşhanespor karşısında alınan galibiyet ve rakiplerimizin puan kaybıyla birlikte lig yarışında önemli bir avantaj kazandık. Geride kalan 15 final maçımızı da en iyi şekilde tamamlayıp sezon sonunda bu yarışı zirvede tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimin ardından şu belirtmek isterim ki; sezon başı ve devre arasında yapılan transferlerle 23 yeni oyuncu ile iyi bir takım olarak çıktığımız bu yolda artık sona gelmiş bulunmaktayım. Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından hakkımda yapılan yorumlar, bana yönelik saldırılar ve taraftarlarımızın bugün gösterdiği tepkinin ardından burada kalma yolunda bir enerjimin kalmadığını hissediyorum. Başkanımız Sayın İsmail Uyanık'la da görüşüp bu kararımı kendisine ilettim. Bir kan değişiminin Samsunspor'un yararına olacağını ifade ettim. Kendisiyle bu saygı çerçevesi içerisinde yaptığımız görüşmenin ardından da karşılıklı olarak el sıkışarak vedalaştık. Oyuncularıma, büyük Samsunspor camiasına kalan 15 haftada başarılar diliyorum. Ben buraya gelirken yeni bir maceraya yelken açmak için yola çıkmıştım. Samsunspor'un büyüklüğü ile büyümek, kendime yeni bir hedef ve yol almak için böylesine büyük bir camianın teklife "Evet" demiştim. Sıfırdan kurulan ve hepsi birbirinden değerli bu oyuncu grubuyla şampiyonluğu göğüslemek için ekibimle birlikte gece-gündüz çalıştık. Lig uzun bir maraton ve Samsunspor bu yarışın sonunda zirveyi göğüsleyerek bir üst lige adını yazdıracaktır. Bundan hiç şüphem yok. Taraftarlarımıza saygı duyuyorum, basın mensuplarına da… Onların beklentilerine cevap verebilmek için var gücümüzle çaba gösterdik. Bu konuda vicdanım rahat. 19 hafta sonunda 40 puanla liderin sadece 2 puan gerisinde bir takım bırakmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Her son yeni bir başlangıçtır. Bana inanan başta Başkanımız Sayın İsmail Uyanık olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Son olarak; Aleyhime yazanlar, sosyal medyadan bana saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan yazanlar oldu. Hepsiyle mahşerde karşılaşacağım. Ama hiçbirinden hak aramayacağım. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Sizlerden de helallik istiyorum. Hoşçakalın."

Yılport Samsunspor'un yeni teknik direktörünün İsmet Taşdemir olacağı iddia edildi.

Kaynak: İHA