Yiming Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiming Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yiming Liu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yiming Liu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yiming Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiming Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yiming Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiming Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yiming Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yiming Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yiming Liu 28 Şubat 1995 tarihinde Shenyang, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘奕鸣 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yiming Liu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yiming Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 29 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yiming Liu'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yiming Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yiming Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Yiming Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yiming Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sporting B

1 Temmuz 2015 yılında Pinhalnovense

31 Ocak 2016 yılında Sporting B

1 Şubat 2016 yılında TJ Quanjian

7 Şubat 2019 yılında GZ Evergrande

19 Temmuz 2019 yılında SZ FC

31 Aralık 2019 yılında GZ Evergrande

11 Nisan 2021 yılında WH Three Towns

31 Aralık 2021 yılında GuaZ FC

29 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Yiming Liu kimdir

Yiming Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yiming Liu şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Yiming Liu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 2 numaralı formasıyla 9 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Yiming Liu nereli

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