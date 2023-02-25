Yiming Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiming Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yiming Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yiming Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yiming Yang 25 Mayıs 1995 tarihinde Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨一鸣 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yiming Yang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına - tarihinde katılmıştır. Yiming Yang'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yiming Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yiming Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yiming Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yiming Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yiming Yang şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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