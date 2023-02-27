Yimy Gamero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yimy Gamero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yimy Gamero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yimy Gamero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yimy Gamero 7 Ocak 2002 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Yimy Manuel Gamero López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yimy Gamero Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Yimy Gamero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yimy Gamero'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yimy Gamero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yimy_gamero/

http://www.facebook.com/yimy07

Yimy Gamero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yimy Gamero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yimy Gamero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yimy Gamero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

1 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

31 Aralık 2022 yılında FBC Melgar

Yimy Gamero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yimy Gamero şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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