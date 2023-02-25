Yin Shang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yin Shang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yin Shang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yin Shang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yin Shang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yin Shang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yin Shang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yin Shang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yin Shang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yin Shang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yin Shang 23 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 商隐 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yin Shang Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 21 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yin Shang'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yin Shang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yin Shang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Yin Shang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yin Shang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2013 yılında SH Shenhua Res.

23 Temmuz 2013 yılında JX Beidamen

31 Aralık 2013 yılında SH Shenhua Res.

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında SH Sunfun

9 Mart 2018 yılında SC Longfor

4 Haziran 2020 yılında JX Beidamen

21 Nisan 2022 yılında DL Pro

Yin Shang kimdir

Yin Shang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yin Shang şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Yin Shang nereli

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