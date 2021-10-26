Yine arıza yaptı! İstanbul'da metro çilesi: Vatandaşlar yürümek durumunda kaldı İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda meydana gelen arıza dolayısıyla Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksama yaşandı. Metrodan inmek durumunda kalan vatandaşlar Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürüdü.

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Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksamı yapıldı. İstanbul'daki metro, tramvay, füniküler ve teleferik hatlarını işleten İstanbul Belediyesi'nin iştirak şirketi Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." YÜRÜMEK DURUMUNDA KALDILAR Bu arada, arıza nedeniyle vatandaşların Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldığı görüldü. Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi. Berkem Temizel Gece Editörü metroİBBarıza