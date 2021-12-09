Yine aynı skandal! İYİ Partili Yasin Öztürk'ün el hareketi Meclis'i karıştırdı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Aralık Pazartesi günü 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Mecliste açıklamalarda bulunmuş ve bir siyasetçiye yakışmayan davranışta bulunmuştu.

Provokatif konuşmaları sırasında ahlaksız el hareketi yapan Kılıçdaroğlu'nu açıklamaları kadar davranışı da tepki çekmiş Meclis'te ortam bir anda gerilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde benzer bir olay bugün yine yaşandı. İYİ Partili Yasin Öztürk'ün el hareketi nedeniyle AK Partili vekiller ile İYİ Partili vekiller birbirine girdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünde konuşması sırasınde el hareketi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Partili vekiller tepki göstermişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun el hareketi yaptığı görüntüye yer verdiği paylaşımında "Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sebebiyle kınanması gerektiğini ifade ederken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Eline, beline, diline sahip ol" ifadelerine yer verdiği bir açıklamada bulunarak Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.