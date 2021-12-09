Son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Nebati'den flaş açıklamaEuroLeague Zenit Basket - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | Bein Sports 3 canlı yayın izle linkiYardım çağrısında bulundular! Kongo'da maymun çiçeği salgını: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdiKanal D canlı izle Camdaki Kız 23. bölüm canlı, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle youtubeYine aynı skandal! İYİ Partili Yasin Öztürk'ün el hareketi Meclis'i karıştırdıİdris Aksöz kimdir? Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz nereli?Doğanay Çelik kimdir? Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik nereli ve kaç yaşında?Ali Sarı kimdir? Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı nereli ve kaç yaşında?Metal Dökümcüsü (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıBitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Yine aynı skandal! İYİ Partili Yasin Öztürk'ün el hareketi Meclis'i karıştırdı

Yine aynı skandal! İYİ Partili Yasin Öztürk'ün el hareketi Meclis'i karıştırdı

6 Aralık Pazartesi günü TBMM kürsüsünde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal el hareketi meclisi karıştırmıştı. Meclis'te bugün de benzer bir olay yaşandı.

Yine aynı skandal! İYİ Partili Yasin Öztürk'ün el hareketi Meclis'i karıştırdı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Aralık Pazartesi günü 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Mecliste açıklamalarda bulunmuş ve bir siyasetçiye yakışmayan davranışta bulunmuştu.

Provokatif konuşmaları sırasında ahlaksız el hareketi yapan Kılıçdaroğlu'nu açıklamaları kadar davranışı da tepki çekmiş Meclis'te ortam bir anda gerilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde benzer bir olay bugün yine yaşandı. İYİ Partili Yasin Öztürk'ün el hareketi nedeniyle AK Partili vekiller ile İYİ Partili vekiller birbirine girdi.

Yine aynı skandal! İYİ Partili Yasin Öztürk'ün el hareketi Meclis'i karıştırdı

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünde konuşması sırasınde el hareketi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Partili vekiller tepki göstermişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun el hareketi yaptığı görüntüye yer verdiği paylaşımında "Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sebebiyle kınanması gerektiğini ifade ederken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Eline, beline, diline sahip ol" ifadelerine yer verdiği bir açıklamada bulunarak Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT