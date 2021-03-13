Yine bir kadın cinayeti! Muğla'da bir kadın, Serhat Kantaş isimli erkek tarafından öldürüldü Muğla'nın Milas ilçesinde, 23 yaşındaki Bensu Narlı, tartıştığı Serhat Kantaş, isimli erkek tarafından evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Kantaş gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, Bensu Narlı ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat Kantaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat Kantaş yanında bulunan silahla Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesine koşan genç kızın komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kantaş ise kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri arama çalışmaları sonucu Serhat Kantaş'ı saklandığı yerde kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gülistan Başköy Eğitim Editörü kadın cinayetimuğla