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  4. Yine Çin yine salgın riski! H3N8 kuş gribinin insandaki ilk vakası bildirildi!

Yine Çin yine salgın riski! H3N8 kuş gribinin insandaki ilk vakası bildirildi!

Çin'de kuş gribinin H3N8 türü ile ilk insan vakası tespit edildi. Ancak yetkililer bu virüsün insanlar arasında yayılma riskinin düşük olduğu aktardı.

Yine Çin yine salgın riski! H3N8 kuş gribinin insandaki ilk vakası bildirildi!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yaptığı açıklamada, Henan eyaletinde bir çocuğun, ateş ve bazı hastalık semptomlarıyla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Çinli yetkililer,  çocuğun vücudunda H3N8 tipi kuş gribi virüsünün enfeksiyonuna rastlanıldığını açıkladı.

Yine Çin yine salgın riski! H3N8 kuş gribinin insandaki ilk vakası bildirildi!

BÜYÜK SALGIN RİSKİ DÜŞÜK

Komisyon, ilk değerlendirmenin, varyantın henüz insanları etkili bir şekilde enfekte etme yeteneğine sahip olmadığını ve büyük ölçekli bir salgın riskinin düşük olduğunu belirlediğini söyledi.

Yine Çin yine salgın riski! H3N8 kuş gribinin insandaki ilk vakası bildirildi! ​​​​​​​

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yaptığı açıklamada, yakın temasta virüs bulaşmadığını aktardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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