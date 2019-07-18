Yine çok sayıda tarihi eserle yakalandı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ve ruhsatsız silahlarla yakalanan A.R.Y. gözaltına alındı. A.R.Y., geçen yıl da evinde çok sayıra tarihi eserle yakalanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, kırsal Bozüyük Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, A.R.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 19'uncu yüzyıla ait etnografik eserler, nar motifli bakır kase, barut kabı, taştan dibek, insan figürlü obje, zülfikar kılıcı, heykelcik, mumluk, 2 bıçak, çeşitli tarihi eserler, ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 tabanca, tabanca namlusu ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Bunun üzerine A.R.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

A.R.Y., evine geçen yıl düzenlenen operasyonda da 19'uncu yüzyıla ait piştov tipi üst üste çift namlulu tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 sütun başlığı, 4 sütun parçası, 1 sütun başlığı ve 6 parça mimari tarihi eserle yakalanmış, sevk edildiği adliyede serbest bırakılmıştı.

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DHA