Yine İstanbul yine maganda dehşeti! Taksici yol kesip tehdit etti İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir taksi şoförü kendisine yol vermediğini öne sürdüğü bir sürücünün yolunu kesti. Taksici aracından inip sürücüyü tehdit etti.

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinde yine bir maganda olayı yaşandı. Avcılar istikametinde giden bir sürücü, iddiaya göre önüne kıran taksiciye yol vermeyince ikili arasında gerginlik oldu. TAKSİCİ, SÜRÜCÜYÜ TAKİP ETTİ! Sürücüyü takip eden taksici, Mahmutbey gişelerinin yakınında aracını tartıştığı kişinin önüne kırarak, yolunu kesti. Aracından inen taksici sürücüyü tehdit etti. Sürücü ise o anları telefonunun kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde taksici aracından inerek, sürücünün aracına yöneliyor. Taksici sürücünün telefonunu almaya çalışıyor. Otomobil sürücüsünün taksicinin durağını arayarak, şikayette bulunduğu öğrenildi. Etiketler : sürücü, Bağcılar, taksici



