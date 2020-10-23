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  3. Yine sallandılar! Elazığ, Sivrice'de korkutan deprem

Yine sallandılar! Elazığ, Sivrice'de korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre , Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 13.36'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Söz konusu depremin yerin 7,21 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3,5 büyüklüğünde yerin 3,7 kilometre altında meydana geldi. 

 

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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Tayfun Altuntaş
Editör


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