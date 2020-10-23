Yine sallandılar! Elazığ, Sivrice'de korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre , Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 13.36'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Söz konusu depremin yerin 7,21 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3,5 büyüklüğünde yerin 3,7 kilometre altında meydana geldi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ Sivrice'de 3.1 şiddetinde deprem!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem

Kandilli duyurdu! Elazığ Sivrice'de korkutan deprem

Elazığ’da deprem nedeniyle 18 köyde konut yapımına başlandı

Elazığ’da hak sahipliği için 20 bin depremzede başvuru yaptı

Elazığ depreminin ardından yeni okulların inşası sürüyor

Elazığ’da deprem sonrası yıkılan okulların yerine 500 derslik

Elazığ'da depremde hasar gören yapılar için başvurular 13 Ağustos'ta sona erecek