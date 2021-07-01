Yine üvey baba, yine cinsel istismar! 10 yaşındaki ikizlerin günlükleriyle ortaya çıktı, istismarcı ilk duruşmada serbest kaldı!

Ülke gündemine bomba gibi düşen Elmalı'daki istismar davasının ardından olayın bir benzeri de Çanakkale'de meydana geldi. 10 yaşındaki ikiz kardeşlerin üvey babaları ve üvey abileri tarafından yıllarca cinsel istismara uğradıkları, çocukların günlükleriyle tescillenirken üvey baba, üvey abi, anne ve başka bir kişi daha hakkında açılan davada tek tutuklu sanık olan üvey baba da ilk duruşmada tahliye oldu.

TEK TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE KARARI

Kübra Köklü'nün haberine göre, 10 yaşındaki ikiz kardeşlerin günlükleri ile ortaya çıkan cinsel istismar olayının ardından 43 yaşındaki üvey baba G.A., 17 yaşındaki üvey abi ve abinin arkadaşı S.B.'nin yanı sıra istismara göz yuman anne B.T. hakkında dava açıldı. Mahkemede, tutuklu yargılanan tek sanık olan üvey baba da ilk duruşmada tahliye edildi.

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GÜNLÜKTE DETAYLARIYLA ANLATMIŞLAR

Dava dosyasında yer alan bilgilerde, eşiyle boşanmasının ardından G.A. ile evlenen anne B.T., ikiz çocukları ve G.A.'nın oğlu ile birlikte Çanakkale'de yaşamaya başladı. Tatil için Çanakkale'den İzmir'e, babalarının yanına giden ikizler, cinsel istismara maruz kaldıklarını anlattı.

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Çocukların bu söylemlerinin ardından günlükleri okuyan hala, ikizlerin 2017 ile 2020 yılları arasında üvey baba G.A. (43), üvey abi U.A. (17) ve arkadaşı S.B’nin (17) istismarına uğradıklarını, annelerinin de duruma göz yumduğunu detaylarıyla anlattıklarını fark etti. Çocukların ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan üvey baba G. A tutuklandı, anne B.T., üvey abi U.A ve arkadaşı S.B. ise serbest bırakıldı.

ANNEYLE ÜVEY ABİ ZORLA ORMANA GÖTÜRÜP...

Üvey baba G.A ve anne B.T, hakkında ağır ceza mahkemesinde yargılanmak üzere iddianame hazırlanırken, 19 yaşından küçük olan ve “suça sürüklenen çocuk” olarak kabul edilen U.A ve S.B’nin dosyaları Çocuk Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, 2017 yılında üvey abi U.A ve anne B.T’nin ikiz kız çocuklardan birini zorla ormanlık alana götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasına da yer verildi.

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Ayrıca iddianamede Çocuk İzleme Merkezi’nde adli görüşmeci tarafından düzenlenen adli görüşme değerlendirme raporu da yer aldı. Çocukların istismara uğradıkları kanaatine varıldı.