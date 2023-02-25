Yingjie Zhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yingjie Zhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yingjie Zhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yingjie Zhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yingjie Zhao 2 Ağustos 1992 tarihinde Tianjin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赵英杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yingjie Zhao Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Yingjie Zhao'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yingjie Zhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yingjie Zhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yingjie Zhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yingjie Zhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında TJ Teda

1 Ocak 2013 yılında TJ Songjiang

31 Aralık 2013 yılında TJ Teda

1 Ocak 2014 yılında TJ Huarunde

30 Haziran 2014 yılında TJ Teda

1 Temmuz 2014 yılında LJ Jiayunhao

31 Aralık 2014 yılında TJ Teda

1 Ocak 2015 yılında Tianjin JMT Res

1 Ocak 2016 yılında TJ Teda

Yingjie Zhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yingjie Zhao şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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