Yinon Eliyahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yinon Eliyahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yinon Eliyahu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yinon Eliyahu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yinon Eliyahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yinon Eliyahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yinon Eliyahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yinon Eliyahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yinon Eliyahu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yinon Eliyahu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yinon Eliyahu 1 Kasım 1993 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur.  İsrail uyrukludur.Gerçek adı da ינון אליהו şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yinon Eliyahu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Yinon Eliyahu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yinon Eliyahu'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yinon Eliyahu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yinon Eliyahu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Yinon Eliyahu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yinon Eliyahu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ironi Modiin

1 Temmuz 2013 yılında Kiryat Malachi

1 Temmuz 2014 yılında Maccabi Herzliya

21 Ocak 2016 yılında Hapoel Katamon

25 Temmuz 2017 yılında Hapoel Acre

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

26 Kasım 2019 yılında H. Ramat Gan

1 Ağustos 2020 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2022 yılında Maccabi Haifa

Yinon Eliyahu kimdir

Yinon Eliyahu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yinon Eliyahu şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Beitar Jerusalem

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Yinon Eliyahu nereli

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