Yinong Tian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yinong Tian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yinong Tian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yinong Tian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yinong Tian 18 Şubat 1991 tarihinde Chaoyang, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 田依浓 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yinong Tian Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yinong Tian'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yinong Tian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yinong Tian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yinong Tian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yinong Tian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2016 yılında YB Funde Res.

1 Ocak 2017 yılında YB Funde

25 Şubat 2018 yılında JS Suning

29 Mart 2021 yılında WH FC

11 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Yinong Tian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yinong Tian şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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