Yiran He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiran He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yiran He adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yiran He Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yiran He 17 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 贺一然 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yiran He Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına - tarihinde katılmıştır. Yiran He'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yiran He Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yiran He isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yiran He Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yiran He Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yiran He şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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