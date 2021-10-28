Yirmi Yaş Dişi ne demek, TDK'ya göre Yirmi Yaş Dişi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yirmi yaş dişi ne demek? Yirmi yaş dişi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yirmi yaş dişi kelimesi. Peki yirmi yaş dişi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yirmi yaş dişi nedir, yirmi yaş dişi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YİRMİ YAŞ DİŞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yirmi yaş dişi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yirmi yaş dişi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akıl dişi

