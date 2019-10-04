Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey) filmi fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey) filmi fragmanı yayınlandı. Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey) filmi bir mafya babası tarafından kaçırılan genç bir kızın, kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor.