Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey) filmi fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey) filmi fragmanı yayınlandı. Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey) filmi bir mafya babası tarafından kaçırılan genç bir kızın, kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor.
Herkes tarafından merakla beklenen Mucize 2 Aşk filmi fragmanı yayınlandı. Filmde Huntress ailesinin vahşice katledilmesinden sonra çok tehlikeli bir ölüm meleğine dönüşür. Huntress ise hem intikamını almaya hem de düşmanlarını yok etmek için büyük bir savaşa girecektir. Filmin vizyon tarihi ise 6 Şubat olarak belirlendi.
04 Ekim 2019 Cuma 13:56
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