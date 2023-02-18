Yishen Huang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yishen Huang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yishen Huang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yishen Huang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yishen Huang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yishen Huang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yishen Huang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yishen Huang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yishen Huang 9 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur.  Çin uyrukludur.Gerçek adı da 黄义深 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yishen Huang Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yishen Huang, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yishen Huang'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yishen Huangboyu ve yaşı kaç

Yishen Huang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yishen Huang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Yishen Huang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yishen Huang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Kabel Novi Sad

6 Eylül 2022 yılında Rad Belgrad

Yishen Huang kimdir

Yishen Huang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yishen Huang şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yishen Huang nereli

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