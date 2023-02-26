Yitzhak Asefa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yitzhak Asefa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yitzhak Asefa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yitzhak Asefa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yitzhak Asefa 19 Kasım 1998 tarihinde Ethiopia şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Manamto Asefa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yitzhak Asefa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Yitzhak Asefa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yitzhak Asefa'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yitzhak Asefa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yitzhak Asefa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yitzhak Asefa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yitzhak Asefa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Ashdod

25 Şubat 2020 yılında Cezalı

3 Şubat 2022 yılında Bnei Yehuda

28 Eylül 2022 yılında FC Ashdod

Yitzhak Asefa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yitzhak Asefa şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yitzhak Asefa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Gan Yavne, FC Ashdod

İsrail U21 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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