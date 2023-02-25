Yiwei Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiwei Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yiwei Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yiwei Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yiwei Wang 20 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王逸伟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yiwei Wang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yiwei Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yiwei Wang'nin Shanghai Port ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yiwei Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yiwei Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yiwei Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yiwei Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında SH Port

Yiwei Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yiwei Wang şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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