Yixin Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yixin Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yixin Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yixin Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yixin Liu 27 Mayıs 2001 tarihinde Kaifeng, Henan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘易鑫 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yixin Liu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 27 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Yixin Liu'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yixin Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yixin Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yixin Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yixin Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Guangzhou Youth

1 Ocak 2017 yılında Evergrande FS

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında CQ L. At. U19

1 Ocak 2021 yılında CQ Ath. U21

4 Ağustos 2021 yılında CQ High Wave

28 Nisan 2022 yılında CQ Liangjiang

27 Mayıs 2022 yılında HN S. Longmen

Yixin Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yixin Liu şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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