Yixuan Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yixuan Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yixuan Gao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yixuan Gao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yixuan Gao 25 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 高翊轩 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yixuan Gao Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Yixuan Gao'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yixuan Gao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yixuan Gao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yixuan Gao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yixuan Gao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2020 yılında SX Longjin

31 Aralık 2020 yılında Hainiu Res.

1 Nisan 2021 yılında QD Hainiu U21

1 Mayıs 2022 yılında QD Hainiu

Yixuan Gao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yixuan Gao şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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