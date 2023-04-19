Yiyecek aramak için girdiği evi talan eden ayıya, ev sahibi "Helal olsun" dedi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'ndaki evine giden Yakup Samangül, evine giren ayının talan ettiği ortalığı görünce "Açlığını giderdiyse helal olsun" dedi.

Anzer Yaylasındaki evine çıkan Yakup Samangül isimli vatandaş evinin içerisine girince şoke oldu. Samangül'ün ayılar için yaptığı korunaklı eve giren ayı ev sahibinin arı malzemeleri ile dolu odaya girerek talan etti.

Evin korunaklı olmasına rağmen ayının eve girdiğini ifade eden Yakup Samangül, "Ev korunaklı olmasına rağmen kocaoğlan mum kokusundan hareket ederek arı malzemeleri odamıza girdi. Yüzlerce santra fiş ve birçok arı malzemesini tahrip etti. Evin halini görünce şok olduk. Her yeri darmadağın etmiş ve mum malzemelerini tamamen yemiş. Ayı açlığını giderdiyse helal olsun koca oğlana. Ona rağmen eve girdi ve evde arı odası malzemelerini sakladığım özel bir odam vardı. Kapıyı kırmak büyük güç istiyor. Ayı bunu başardı. Demek ki daha güçlü bir korunak yapmak gerek. Mum malzemelerini yedi, ona üzülmedim ama tüm petek malzemelerini kırdı, demek ki ayı bize kızdı" şeklinde konuştu.