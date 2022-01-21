Yiyecek İçecek Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yiyecek İçecek Müdürü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yiyecek İçecek Müdürü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yiyecek İçecek Müdürü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yiyecek İçecek Müdürü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yiyecek İçecek Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yiyecek İçecek Müdürü Maaşları

Yiyecek İçecek Müdürü maaşı ortalama olarak aylık 15875_TL'dir. En düşük Yiyecek İçecek Müdürü maaşı 9750_TL, En yüksek ise 22000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yiyecek İçecek Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1412.07

Meslek Adı :

Yiyecek İçecek Müdürü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Büyük otel, lokanta ve kulüplerde satın alınan, depolanan ve verilen malzemeleri kontrol ve aşçılıkla ilgisi bulunmayan mutfak işçilerine nezaret eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Yiyecek İçecek Müdürü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yiyecek maddeleri ve mutfak teçhizatı satın almak, bunların kalitesini ve miktarını kontrol etmek,

b) Malzemelerin depolanmasına ve verilmesine porselen, gümüş ve cam eşyanın temizlenmesine nezaret etmek,

c) Aşçılıkla ilgisi bulunmayan mutfak işçilerine nezaret etmek,

d) Nezaret ettiği işçilere iş vermek veya bunları işten çıkarmak ve kayıtları tutmak,

e) Yemek listeleri tanzim etmek ve listeleri fiyatlandırabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Yiyecek İçecek Müdürü maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?