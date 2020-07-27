YKS 2 yıllık (Önlisans) taban puanları ve kontenjanları | 2 yıllık bölümler nelerdir?
YKS tercih işlemlerinin başlamasın az bir süre kala adaylar üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjanlarını merak ediyor. İşte YKS 2 yıllık (Önlisans) taban puanları ve kontenjanları| 2 yıllık bölümler nelerdir? ( Sözel, Eşit ağırlık, Sayısal)
27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) sonuçları da 27 Temmuz Pazartesi (bugün) erişime açıldı. Adaylar TC kimlik numaraları ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin(ÖSYM) https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını öğrenebilir. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için tercih dönemine girecek. Tercih sürecinde YKS puanlarına göre üniversite seçimleri yapılacak. Peki 2 yıllık bölümler nelerdir? İşte YKS 2 yıllık (Önlisans) taban puanları ve kontenjanları...
ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
2019 YKS 2 YILLIK TABAN PUANLARI
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM tarafından 21 Temmuz tarihinde bilgi amaçlı olarak YKS tercih kılavuzunu yayımlanmıştı. Adaylar, YKS tercih kılavuzu ile birlikte önceki yıllarda okulların taban puanlarını ve kontenjan bilgilerine erişim sağlayabiliyor.
2 YILLIK BÖLÜMLER (ÖN LİSANS)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)
Adalet (2 Yıllık)
Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)
Anestezi (2 Yıllık)
Arıcılık (2 Yıllık)
Aşçılık (2 Yıllık)
Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)
Atık Yönetimi (2 Yıllık)
Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)
Bağcılık (2 Yıllık)
Bahçe Tarımı (2 Yıllık)
Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)
Basım ve Yayın Teknolojileri (2 Yıllık)
Basın ve Yayıncılık (2 Yıllık)
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)
Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)
Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)
Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)
Bitki Koruma (2 Yıllık)
Biyokimya (2 Yıllık)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)
Boya Teknolojisi (2 Yıllık)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)
Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)
Çevre Sağlığı (2 Yıllık)
Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)
Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık)
Deniz Brokerliği (2 Yıllık)
Denizci Sağlığı (2 Yıllık)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)
Deri Konfeksiyon (2 Yıllık)
Deri Teknolojisi (2 Yıllık)
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi (2 Yıllık)
Dijital Medya ve Pazarlama (2 Yıllık)
Dış Ticaret (2 Yıllık)
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)
Diyaliz Taban Puanları (2 Yıllık)
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)
Döküm (2 Yıllık)
Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)
Elektrik (2 Yıllık)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)
2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Arıcılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgi Yönetimi
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Deniz Brokerliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Endüstriyel Tavukçuluk
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Ev İdaresi
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Grafik Tasarımı
Hava Lojistiği
İç Mekan Tasarımı
İkram Hizmetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültür Balıkçılığı
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Lojistik
Maliye
Mantarcılık
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Mimari Restorasyon
Moda Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Otobüs Kaptanlığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Posta Hizmetleri
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seracılık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tapu ve Kadastro
Tarım
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tarla Bitkileri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Yat İşletme ve Yönetimi
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
2 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
Aktüerya (Yüksekokul)
Basım Teknolojileri (Yüksekokul)
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
Ebelik (Yüksekokul)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)
Ergoterapi (Yüksekokul)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)
Güverte (Yüksekokul)
Hayvansal Üretim (Yüksekokul)
Hemşirelik (Yüksekokul)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
Odyoloji (Yüksekokul)
Ortez-Protez (Yüksekokul)
Perfüzyon (Yüksekokul)
Tütün Eksperliği (Yüksekokul)
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)
Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)
2020 YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
2019 YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 iken bu yıl için başvuran aday sayısı 2 milyon 436 bin 958 olmuştur. Lise son sınıf düzeyinde YKS’ye başvuran aday sayısı bu yıl 894 bin 187’dir. Bununla birlikte, 2018 YKS’ye başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı 397 bin 614 iken, 2019-YKS’de bu aday sayısı 374 bin 806’ya, bu yıl ise 335 bin 347’ye gerilemiştir.