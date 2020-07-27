27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) sonuçları da 27 Temmuz Pazartesi (bugün) erişime açıldı. Adaylar TC kimlik numaraları ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin(ÖSYM) https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını öğrenebilir. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için tercih dönemine girecek. Tercih sürecinde YKS puanlarına göre üniversite seçimleri yapılacak. Peki 2 yıllık bölümler nelerdir? İşte YKS 2 yıllık (Önlisans) taban puanları ve kontenjanları...

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

2019 YKS 2 YILLIK TABAN PUANLARI

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından 21 Temmuz tarihinde bilgi amaçlı olarak YKS tercih kılavuzunu yayımlanmıştı. Adaylar, YKS tercih kılavuzu ile birlikte önceki yıllarda okulların taban puanlarını ve kontenjan bilgilerine erişim sağlayabiliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU EKRANI

2 YILLIK BÖLÜMLER (ÖN LİSANS)

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)

Adalet (2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)

Anestezi (2 Yıllık)

Arıcılık (2 Yıllık)

Aşçılık (2 Yıllık)

Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)

Atık Yönetimi (2 Yıllık)

Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)

Bağcılık (2 Yıllık)

Bahçe Tarımı (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)

Basım ve Yayın Teknolojileri (2 Yıllık)

Basın ve Yayıncılık (2 Yıllık)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)

Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)

Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)

Bitki Koruma (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)

Boya Teknolojisi (2 Yıllık)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)

Çevre Sağlığı (2 Yıllık)

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)

Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık)

Deniz Brokerliği (2 Yıllık)

Denizci Sağlığı (2 Yıllık)

Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)

Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)

Deri Konfeksiyon (2 Yıllık)

Deri Teknolojisi (2 Yıllık)

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi (2 Yıllık)

Dijital Medya ve Pazarlama (2 Yıllık)

Dış Ticaret (2 Yıllık)

Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)

Diyaliz Taban Puanları (2 Yıllık)

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık)

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)

Döküm (2 Yıllık)

Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)

Elektrik (2 Yıllık)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)

Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)

2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Arıcılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Bilgi Yönetimi

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Deniz Brokerliği

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Emlak ve Emlak Yönetimi

Endüstriyel Tavukçuluk

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Ev İdaresi

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Grafik Tasarımı

Hava Lojistiği

İç Mekan Tasarımı

İkram Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kooperatifçilik

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültür Balıkçılığı

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Lojistik

Maliye

Mantarcılık

Marina İşletme

Marina ve Yat İşletmeciliği

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Mimari Restorasyon

Moda Yönetimi

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Otobüs Kaptanlığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Posta Hizmetleri

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seracılık

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Tapu ve Kadastro

Tarım

Tarımsal İşletmecilik

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Yat İşletme ve Yönetimi

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

2 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)

Aktüerya (Yüksekokul)

Basım Teknolojileri (Yüksekokul)

Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

Ebelik (Yüksekokul)

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)

Ergoterapi (Yüksekokul)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)

Güverte (Yüksekokul)

Hayvansal Üretim (Yüksekokul)

Hemşirelik (Yüksekokul)

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)

Odyoloji (Yüksekokul)

Ortez-Protez (Yüksekokul)

Perfüzyon (Yüksekokul)

Tütün Eksperliği (Yüksekokul)

Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)

Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)

2020 YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

2019 YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 iken bu yıl için başvuran aday sayısı 2 milyon 436 bin 958 olmuştur. Lise son sınıf düzeyinde YKS’ye başvuran aday sayısı bu yıl 894 bin 187’dir. Bununla birlikte, 2018 YKS’ye başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı 397 bin 614 iken, 2019-YKS’de bu aday sayısı 374 bin 806’ya, bu yıl ise 335 bin 347’ye gerilemiştir.