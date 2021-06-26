YKS 2021 TYT yorumları | TYT soruları kolay mıydı, zor muydu 2021? Sorular nasıldı?

Üniversiteli olmak için 2 milyon 600 bin aday, YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün gerçekleştirildi. Oturum sonrası TYT sorularının kolay mı, zor mu olduğu sınava giren adaylar tarafından merak konusu oldu. Bizlerde sizler için internet arama motorlarında TYT soruları kolay mıydı, zor muydu 2021? Sorular nasıldı? şeklinde aratılan soruların yanıtlarını verdik. İşte YKS 2021 TYT yorumları...

YKS 2021 TYT YORUMLARI

Harezmi, tyt matematikteki net sayımı hesaplarken 0'ı bulmuştur.

Kendinden 39 kat buyuk 300 yillik vazoyu arastiran gerizekaliyi bulmaya gidiyorum.

Matematiğe geçeyim / Neyse türkçeye birdaha bakayım

Yapamadığını boş bırak vakit kalırsa döner yaparsın dediler sonra ben döndüm yine yapamadım.

ters düz asılan tablo kadar kafanıza ösym binası çöksün.

Türkçe sorusundaki o seviyorsan git konuş paragrafı neydi öyle ÖSYM'ye bak sen hele.

Türkçede bir soruyu 3 kere okumadıysan türkçe dehasısın.

Bugün çok ağlayan gördüm. Gerçekten ilginç sorular gördüm. Seçici değil seçmeyici. Seçmemek için yapılmış gibi. Baya enteresan sorular

Zaten o soruları eleyici sormazsanız olmaz illa ik üç şık arasında kalmalıyız

Tam matematiğe geçeyim diyorum aklım Türkçe de kalıyor ve soruları bin kere okuyorum. Sonuç anlamadım hiç bişey

Farkındaysanız peçete sayısını üçe çıkartmışlar daha çok ağlayalım diye.

TYT SORULARI KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU 2021? SORULAR NASILDI?

TYT sorularında öğrenciler genel olarak paragraf sorularının uzun olmasından yakındılar, bu kapsamda birçok aday soruların zor olduğunu kaydettiler.

Öte yandan Matematik sorularının da uzun olmasının adayları bir hayli zorladığı ifade ediliyor.