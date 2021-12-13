Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara Büyükelçileri toplantısında konuşuyor (canlı yayın)YKS 2022 ne zaman? Başvurular başladı mı? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022Hande Yener'in 'kalitesiz' olduğunu ima eden Burcu Güneş magazincilere ateş püskürdü! "İşini adabıyla yapanların arkasında durun"Spor Toto Süper Lig: Altay – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?2022 İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204790512Melih Gökçek, Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol'u yerin dibine soktu! "Ulan dingirik, dilin tutulsun inşallah!"Balans Pensi ne demek, TDK'ya göre Balans Pensi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. YKS 2022 ne zaman? Başvurular başladı mı? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022

YKS 2022 ne zaman? Başvurular başladı mı? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022

Üniversite sınavına girecek yüz binlerce öğrenci, Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamaları ardından "YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022? " sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizde detaylara yer verdik...

YKS 2022 ne zaman? Başvurular başladı mı? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022

Üniversite hayalleri kuran yüz binlerce lise öğrencisi, 2022 YKS tarihlerini merak ediyor. Prof. Dr. Halis Aygün'ün 2022 ÖSYM sınav takvimini açıklamasının ardından "YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022? " soru başlıkları araştırılmaya başlandı. Haberimizde en çok merak edilen "YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022? " soru başlıklarına yer verdik.

YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?

YKS NE ZAMAN 2022? YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN 2022?

Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu duyurdu. YKS tarihleri de öğrencilerin erişimine açıldı. Buna göre;  YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Mart'ta sona erecek.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT oturumu 18 Haziran, YKS AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak..

YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?

2022 DİĞER SINAVLAR

 

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI 

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS:  18 Aralık,

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT